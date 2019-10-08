Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу накануне заявил, что Тегеран считает контрпродуктивной возможную военную операцию Турции на севере Сирии.

«Зариф высказал возражения против военных действий, призвал уважать территориальную целостность Сирии и ее национальный суверенитет», — передает «Мехр».

При этом министр указал на необходимость продолжать бороться с терроризмом и добиваться стабильности и безопасности в Сирии.

По информации иранского МИД, в свою очередь Мевлют Чавушоглу заверил иранского коллегу в том, что операция Турции будет носить временный характер, а Анкара со своей стороны уважает территориальную целостность Сирии.

Minval.az