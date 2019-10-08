Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.

Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.

Российский лидер отпраздновал свой день рождения в понедельник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #VVP67 or #VVPG7 #MERCURYRETROGRADE Публикация от Preston Olivia James (@prestonoliviajames) 7 Окт 2019 в 9:48 PDT

Minval.az