Соединенные Штаты не рассматривают Грецию как возможную замену Турции в военной сфере. Об этом заявил в интервью греческому телеканалу Sky госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Надеюсь, они не конкурируют между собой таким образом», — сказал глава американской дипломатии о Греции и Турции, когда ведущий поинтересовался возможностью замены Вашингтоном второй страны на первую в своих военных планах. «Я об этом таким образом не думаю. Не считаю, что наши вооруженные силы думают таким образом», — подчеркнул Помпео. По его словам, Вашингтон относится к Греции и Турции как к государствам, каждое из которых имеет «собственный уникальный набор характеристик, собственные уникальные возможности обеспечивать хорошие результаты для НАТО <…>, а также США».

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