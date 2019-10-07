Как стало известно, брак Кита Харингтона едва не закончился разводом — меньше, чем год спустя после бракосочетания актера с актрисой Роуз Лесли. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на австралийское издание NW.

Как стало известно репортеру издания от инсайдера, весной этого года супруга актера — Роуз Лесли — испытала такое жестокое разочарование в своем браке с 32-летним Китом, что едва не подала на развод. Дело в том, что Роуз и Кит начали встречаться уже довольно давно — еще в 2012-м. Но они никак не решались перевести свои отношения на новый уровень потому, что из-за плотного съемочного графика «Игры престолов», Харингтон и Лесли почти не видели друг друга. Поэтому они сыграли свадьбу прошлым летом, когда стало известно, что восьмой сезон культового телешоу станет последним. И значит, как думала Роуз, они смогут начать нормальную семейную жизнь

Однако на деле все получилось совсем не так. Кит, который еще до этого начал злоупотреблять алкоголем, очень тяжело переживал расставание с шоу и со своим героем, которого он называл «самым любимым». В итоге у Харингтона началась депрессия, а его алкогольные проблемы усугубились. Роуз решила, что она не может и не хочет продолжать в жить в такой атмосфере дальше. И она поставила мужу жесткий ультиматум: или он приводит себя в порядок, или они разводятся.

К счастью, Харингтон всерьез воспринял слова своей супруги и мае этого года лег в клинику. А выйдя из рехаба и появившись неделю назад на церемонии вручения премии «Эмми», Кит поразил зрителей своим свежим и бодрым видом. Актеру удалось справиться со своими проблемами и сохранить семью. Напомним: Роуз и Кит, которые обручились осенью 2017-го, сыграли свадьбу в конце июня прошлого года в Шотландии. Причем, не где-нибудь, а в старинном родовом замке семьи Лесли, в венах которой, как оказалось, течет кровь шотландских королей.

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