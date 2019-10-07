Исламская Республика Иран (ИРИ) подаст иск в Международный суд ООН в Гааге к США для взыскания понесенного Тегераном ущерба от выхода Вашингтона из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает ТАСС, об этом в понедельник заявила вице-президент ИРИ по правовым вопросам Лая Джонейди.

По ее словам, операторам различных секторов экономики Ирана предложено провести оценку убытков, понесенных от одностороннего акта США, чтобы составить иск.

Правительство ИРИ намерено документировать свои претензии к США.

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