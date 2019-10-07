Фанаты 32-летней Блейк Лайвли узнали, что актриса произвела на свет свое уже третье чадо. Официального заявления на этот счет от самой Лайвли или ее супруга Райана Рейнолдса пока что не последовало. Однако, как пишет «7Дней», изданию US Weekly удалось узнать от инсайдера, что это знаменательное событие состоялось уже некоторое время назад.

В том, что Блейк и Райан решили засекретить рождение своего ребенка, нет ничего удивительно. Ведь супруги всегда отличались скрытностью во всем, что касается их личной жизни. Так, когда на свет появился их второй ребенок — дочка Инес, ее имя они сообщили только через два месяца после ее рождения.

В последний раз актрису видели на публике в конце июня, причем уже тогда ее живот выглядел уже весьма солидным. А в конце августа, когда один из фанатов актрисы, поздравляя Лайвли с днем рождения, пожелал ей чтобы ее «ребенок поскорее выбрался наружу», Рейнолдс пошутил в ответ: «А я вот молюсь, чтобы он подольше оставался внутри!»

О беременности актрисы стало известно в мае этого года. Тогда она появилась на премьере фильма «Детектив Пикачу» в облегающем ярко-желтом платье, подчеркнувшем ее уже довольно заметный животик. У новорожденного ребенка Райана и Лайвли, пол которого пока неизвестен, есть две старшие сестрички. Старшей Джеймс уже четыре года, а младшей Инес — два. Джеймс появилась на свет через три года после свадьбы супругов, состоявшейся в 2012 году. А встречаться они начали всего лишь за год до этого, познакомившись на съемках фильма «Зеленый фонарь».

Minval.az