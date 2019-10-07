Министр энергетики США Рик Перри, находящийся с визитом в Литве, опроверг сообщения СМИ о том, что в ближайшее время он может уйти с занимаемого поста.

«О том, что я покидаю Департамент энергетики, они пишут уже как минимум последние девять месяцев. Однажды, возможно они и будут правы, но не сегодня, не завтра, и не в следующем месяце», — сказал журналистам Перри на пресс-конференции в Вильнюсе (цитата по «Интерфаксу»).

На пресс-конференции Перри также подтвердил, что призывал президента США Дональда Трампа общаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку для США важна энергетическая независимость Украины и условия для инвестиций.

«Я не раз просил президента: господин президент, как интересам США, так и Украины, отвечало бы ваше общение с президентом Украины, чтобы вы обсуждали возможности», — сказал Перри.

Minval.az