Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой.

«Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней <…>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <…> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <…> и вернуть наших солдат домой», — написал глава государства в своем Twitter.

«Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией», — добавил Трамп.

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