Известный кремлевский пропагандист, автор и ведущий передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Владимир Соловьев в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1» коснулся визита президента России Владимира Путина в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Соловьев отметил, что перед встречей в аэропорту с премьером Пашиняном президент России остановился в посольстве России в Армении, где он встретился с супругой бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Беллой Кочарян, и это, по словам Соловьева, было не случайно.

«Это показывает, что Путин по-прежнему с большим уважением относится и к самому Кочаряну, и его отношение к судебному процессу осталось неизменным», — сказал он.

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