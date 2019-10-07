Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter. Она удалила характеристику, которую ей дал президент России Владимир Путин.

В настоящее время в ее аккаунте в Twitter указано, что она «16-летняя активистка по вопросам климата и окружающей среды с синдромом Аспергера».

Ранее девушка отреагировала на слова Путина о ней и написала в профиле: «Добрый, но плохо информированный подросток». Так российский лидер оценил активистку во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели. Говоря о выступлении Тунберг в ООН, Путин заявил о недопустимости использования детей даже в благородных целях.

Minval.az