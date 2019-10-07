Начался процесс вывода американских войск из региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, после его разговора с Трампом начался вывод войск из региона.
Начался процесс вывода американских войск из региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, после его разговора с Трампом начался вывод войск из региона.
Дата: 2019/10/07 12:04
Раздел: Важно
Просмотров:
120
Обозначенная президентом Азербайджана новая «планка» азербайджанской дипломатии оказалась полной неожиданностью для Еревана В Армении нанесен очередной удар
Ильхам Алиев в ходе визита в Сочи дал интервью телеканалам «Россия» и «Первый»
Руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева ответила на вопрос по поводу распространенного Министерством иностранных дел
Операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в самое ближайшее время.
Военнослужащий-контрактник ВС Армении Армен Чахмахчян ранен в результате перестрелки на госгранице Азербайджана и Армении
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня поздравила азербайджанских учителей с пятым октября — Всемирным днем учителя.
В Азербайджане дан старт международной молодежной кампании «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак» Как пояснили в
Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре Восток-Запад, так и Север-Юг.
»В последнее время официальные лица Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном выступают с провокационными заявлениями по