«Я не хочу слышать сказку о страшном Алиеве или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе «Арарат — это наша гора, наша гора, наша гора» (армянская песня — ред.)», — пишет исследователь, научный сотрудник института «Матенадаран» Гаянэ Айвазян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на саммите «Валдай» в России .

«Читаю реакцию доблестной армянской прессы и реакцию дипломатов на заявление Алиева в Сочи. Он ответил на два выдвинутых Николом Пашиняном противоречивых положения: а. «Арцах» (кавычки наши — Minval.az) — это Армения и точка, б. решение вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха. Алиев со своей стороны воскликнул «Карабах — это Азербайджан» и ~. Армянская пресса в основном распространяет этот отрывок, провоцируя причитание и ликование. Армянские чиновники демонизируют это, но естественно получать ответ в том же духе, в котором говоришь сам. Во второй части, которую армянская пресса в основном обходит стороной, он сделал очень разумное замечание премьер-министру Армении, сказав, что нет народна Нагорного Карабаха, есть население Нагорного Карабаха, которое состоит из армянского и азербайджанского народов, обладающих равными правами. Это очень грамотная формулировка, я хочу услышать реакцию на это армянской стороны. Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе «Арарат — это наша гора, наша гора, наша гора», — написала Айвазян.

Minval.az