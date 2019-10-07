Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах США Джеффри Ховеньера для дачи объяснений о лайке, поставленном под постом в Twitter о том, что туркам стоит подготовиться к возможной скорой гибели лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели.

Об этом сообщает Reuters.

Лайк под твитом был поставлен с официального аккаунта дипломатической миссии США в Турции.

Пост был написан турецким журналистом Эругоном Бабаханом, который покинул страну из-за обвинений в поддержке оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

Посольство США уже извинилось за поставленный лайк, назвав его ошибкой, а также убрав его.

Девлет Бахчели, по данным СМИ, уже некоторое время испытывает проблемы со здоровьем.

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