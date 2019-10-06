Полицейский — он и в Африке полицейский, будь он на коне, мотоцикле или суровом внедорожнике, в шлеме или фуражке, в строгом однотонном или национальном костюме. В конце концов, задача у него одна — охрана правопорядка. «Вокруг света» отмечает, что работа дорожно-патрульных служб, равно как и обычных полицейских, в разных странах налажена совершенно по-разному.

Великобритания: принципиальность и сочувствие

Как ни странно, в Великобритании общенациональной дорожной полицейской службы нет как таковой. Этот вопрос остается в ведении графств, каждое из которых решает, в состоянии оно финансировать отдельное подразделение или нет. Британские полицейские — невероятно подготовленные, и полномочий у них много: они могут производить арест, перекрывать любую дорогу, изымать любое транспортное средство, в некоторых случаях даже обыскивать задержанных.

Британские дорожные полицейские славятся своей принципиальностью, например честно и в срок оплачивают штрафы, которые получили сами. Еще все они хорошо владеют навыками оказания первой помощи и даже реанимации в минимальном объеме. Особо милая деталь — многие сотрудники дорожной полиции возят в салоне мягкие игрушки, чтобы отвлекать детей, попавших в ДТП, от трагедии.

США: суровые леди и джентльмены

Американские полицейские считаются одними из самых суровых в мире. Еще бы: помимо контроля за соблюдением правил, они занимаются арестами и погонями, активно помогают обычной полиции, а еще могут использовать огнестрельное оружие, и не сомневайтесь, непременно воспользуются им в случае резких движений со стороны задержанного. Поэтому правила безопасного общения с местной полицией американцы знают еще со школьной скамьи.

Автопарк у блюстителей закона весьма обширен, значительную его часть составляют внушительные внедорожные «монстры». При этом местные «дэпээсники» весьма вежливы, а в случае, если увидят автомобиль с выставленным знаком аварийной остановки, обязательно поинтересуются, что случилось, и при необходимости вызовут эвакуатор либо «дотянут» водителя до заправки или СТО совершенно бесплатно.

Исландия: звезды интернета

Посмотреть эту публикацию в Instagram #alvörumál #vííí #seriousbusiness Публикация от Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu (@logreglan) 8 Фев 2018 в 6:43 PST

В самой спокойной и безопасной стране мира с населением немногим более 300 000 жителей, у дорожной полиции не так много дел. Тем не менее контроль за соблюдением правил дорожного движения и в особенности скоростного режима в Исландии чрезвычайно жесткий, камерами усеян весь остров, так что если вы, будучи туристом, на арендованном автомобиле превысите установленные лимиты — готовьтесь к гигантским штрафам. Заплатить придется несколько сотен евро, и это по самым скромным подсчетам.

Зато по части преступлений здесь тишь да гладь. Не столь давно исландские полицейские убили преступника, который открыл стрельбу в жилом доме. Родственникам погибшего принесли официальные извинения, а сами полицейские после этого прецедента пользовались услугами психологов — настолько беспрецедентным для Исландии оказался случай. Кстати, местные органы правопорядка имеют собственную страничку в инстаграме — она очень забавная и популярна у пользователей.

Япония: в тесноте, да не в обиде

Японская дорожная полиция активно пользуется не только автомобилями, но и мотоциклами и велосипедами, причем всеми транспортными средствами владеет виртуозно. Как мастерски хрупкие женщины-полицейские управляются здесь с мощными байками в городском потоке — загляденье!

«Участки» и «посты» у служителей закона в Японии микроскопические и больше напоминают будочки, где помещается лишь пара сотрудников. Зато посты есть чуть ли не в каждом квартале. Служители японской дорожной полиции безмерно вежливы и с удовольствием постараются вам помочь, например, если вы заблудились. Правда, великий и могучий интернациональный английский у них зачастую хромает.

По вечерам полицейские выезжают патрулировать районы, ловят нарушителей и просто подозрительных персонажей, в том числе и на двухколесном транспорте. К велосипедистам тут предъявляется куда больше требований, чем у нас. В частности, при покупке любой велосипед нужно регистрировать в полиции, номера наклеиваются на раму, а владельцу выдается некое подобие техпаспорта, который он обязан иметь при себе. Если номера нет, могут заподозрить, что транспортное средство краденое. Кроме того, на велосипеде должен функционировать передний свет. Исправность фары тоже могут проверить.

Объединенные Арабские Эмираты: без ложной скромности

Полицейские в ОАЭ не только ездят на роскошных суперкарах, в этой стране решили пойти высокотехнологичным путем: недавно в штат местной полиции приняли первого «Робокопа». Нет, выглядит он, конечно, не так внушительно, но обучен неплохо. Первый в мире робот-полицейский заступил на дежурство в одном из крупных торговых центров. Он знает шесть языков, может распознавать эмоции, передвигаться по улицам. На его груди есть особый монитор, при помощи которого граждане могут не только сообщать о правонарушениях, но и оплачивать штрафы. Такая мера представляется вполне разумной, тем более для мегаполиса — от зорких глаз (читай: камер) робота не укроется ни малейшее правонарушение (например, неправильная парковка). А вот пресловутый человеческий фактор здесь отсутствует начисто. Механические полицейские отлично справляются с рутинной работой, так что в ОАЭ уже объявили, что лет через 10–15 такие сотрудники будут составлять чуть ли не четверть всего штата.

Грузия: честность превыше всего

Грузинская полиция считается одной из самых честных и прозрачных в мире. Но так было не всегда. В 1990-е грузинские правоохранительные органы погрязли в коррупции, их представителей боялись едва ли не больше, чем преступников. Реформа началась в 2004 году. Сначала были уволены руководители всех силовых структур, а за взятки на дорогах, пусть даже небольшие, стали давать реальные тюремные сроки — до 10 лет. Далее начались массовые увольнения, и три месяца в Грузии вообще не было дорожной инспекции. За это время штат обновили на 85%. Одновременно началась «рекламная кампания» новой полиции: рекламные плакаты с улыбчивыми сотрудниками правоохранительных органов обоего пола на улицах, открытые уроки и встречи для школьников в участках и многое другое.

Появились новые правила для патрулей: проблесковые маячки должны быть включены всегда, чтобы машину было видно издалека. Все новые отделения полиции прозрачны в буквальном смысле — стены сделаны из стекла, и любой прохожий видит, что творится внутри. Но и зарплату полицейским подняли в несколько раз, теперь она гораздо выше средней по стране. Сегодня служители закона в Грузии пользуются невообразимым авторитетом — уважительнее относятся только к служителям церкви.

Северная Корея: прием на службу как конкурс красоты

Одной из негласных «туристических достопримечательностей» этой страны давно стали девушки-регулировщицы в Пхеньяне и других городах. Прием на эту службу давно превратился в негласный конкурс красоты, а сама работа считается чрезвычайно престижной. Более того, в 26 лет красавиц принудительно отправляют на пенсию — считается, что в это время пора подумать о муже и детях.

У мужчин, которые служат в дорожной полиции, возрастных ограничений нет. Зато и фотографируют их с меньшим интересом, и не печатают их изображения на почтовых марках и сувенирных открытках. Формально регулировщиц запрещено снимать на камеру, но туристы частенько успевают сделать пару кадров из окон автобусов и авто.

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