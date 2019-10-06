Элтон Джон, тесно общающийся с британской королевской семьей, позволил себе лишнего. В своей автобиографической книге он поделился очень любопытной подробностью из личной жизни Елизаветы II, сообщает издание «7Дней» со ссылкой на Express.

Как утверждает легендарный музыкант, он однажды стал свидетелем весьма скандальной сцены. Он рассказал, что Елизавета II дала при нем несколько пощечин Дэвиду Армстронгу-Джонсу. Это было сделано в шутку, как решил Элтон.

«Не спорь со мной! Я королева», — поставила Елизавета II сына принцессы Маргарет на место. Из-за чего королева так себя повела осталось за кадром.

Элтону происшедшее показалось забавным. Он сказал, что никогда прежде не видел королеву в таком приподнятом настроении. Впрочем, поверить, что Елизавета II подняла руку на кого-то из членов королевской семьи, просто невозможно. Певец же на полном серьезе цитирует эту историю в книге о себе.

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