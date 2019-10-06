Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. Его выступление на телеканале «Союз» цитирует телеканал «360».

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно. <…> Когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», — заявил протоиерей.

По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт. И варикоз не является достаточным основанием для убийства младенца, считает протоиерей.

Священнослужитель добавил, что врачи хотят, чтобы роды прошли успешно, потому что, если с роженицей что-то произойдет, то виноватым будет медик. Поэтому, по его мнению, врачи и склоняют женщин делать аборт.

«Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или нет? То есть они не только не христиане. А у них и совести нет — у человека на месте совести белая крахмальная тряпочка», — заявил священнослужитель.

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