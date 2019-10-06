Введенный в пятницу закон о запрете на ношение любых масок во время протестов и массовых собраний стал причиной для очередной эскалации ситуации в Гонконге, десятки тысяч недовольных жителей города в воскресенье вновь вышли на протесты, сообщает РИА Новости.

Наибольшее скопление демонстрантов наблюдается в районах Адмиралтейство, Чимсачей и Козуэй-бей. Многие антиправительственные демонстранты по-прежнему покрывают свои лица, за что, согласно новому закону, им может грозить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Группа из 24 законодателей ранее обратилась в суд с требованием приостановить действие запрета, однако в воскресенье стало известно, суд их просьбу не удовлетворил.

Протестующие выстраивают баррикады и блокируют движение наземного транспорта, парализуя трафик, который уже в значительной степени нарушен из-за частично закрытого метрополитена. В субботу метро было полностью закрыто из-за многочисленных актов вандализма, на ремонт и восстановление оборудования станций потребуется время, поэтому в воскресенье в многомиллионном мегаполисе работает чуть больше половины станций, по некоторым линиям поезда двигаются с увеличенным интервалом.

Многочисленные магазины и торговые центры закрыты из соображений безопасности, открытыми на пути следования протестующих остаются преимущественно аптеки и небольшие магазины. Пожарные ранее сообщили, что в районе Чимсачей, возможно, применяли «коктейли Молотова», возле станции метро обнаружены разбитые бутылки и сгоревшие маски.

Протестующие несут баннеры с надписями «Гонконгцы, сопротивляйтесь!», выкрикивают призывы о немедленном роспуске полиции.

Сообщений о крупных столкновениях полиции и протестующих пока не поступало, по данным газеты, сотрудники полиции расчищают выстроенные баррикады и призвали протестующих немедленно разойтись, так как они участвуют в незаконном собрании.

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