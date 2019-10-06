Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

«В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — написал Кац в Twitter.

Глава израильского МИД также отметил, что уже обсудил проект договора со своими коллегами из арабских стран и представил проект документа спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату, передает РИА Новости.

Идея инициативы заключается в «использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики». Также отмечается, что из-за израильско-палестинского конфликта полномасштабные мирные соглашения на данный момент подписаны быть не могут.

לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה״מ, יוזמה מדינית לחתימת ״הסכמי אי לוחמה״ עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת״פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו״ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019

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