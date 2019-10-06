Любая нескоординированная операция Турции в Сирии вызвала бы у США сильные обеспокоенности, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, США сосредоточены на том, чтобы зона безопасности заработала. «Это лучший путь для прогресса», — отметил он.

При этом Робертсон сообщил, что «любая нескоординированная военная операция Турции вызывала бы у нас глубокие обеспокоенности, поскольку это бы нанесло урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии».

«Мы проводим тесную работу с нашим партнером по НАТО, Турцией, для быстрого воплощения в жизнь механизма в области безопасности и в настоящее время находимся впереди графика во многих областях», — добавил представитель Пентагона.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято «сегодня или завтра».

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