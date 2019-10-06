Греческий остров Астипалея получил официальный сертификат, согласно которому на нём запрещено курить.

Об этом сообщается на сайте компании Philip Morris International.

— Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего, — сказал региональный президент компании Фредерик де Вильде.

Теперь на всей территории острова висят специальные таблички, предупреждающие о запрете на курение для местных жителей и туристов.

А тем, кто не может сразу отказаться от вредной привычки, предлагаются безникотиновые продукты, при употреблении которых выделяется намного меньше вредных веществ. Таким способом власти пытаются бороться с курением.

Minval.az