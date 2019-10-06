Рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, передает в субботу агентство «Ренхап».

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — пояснил он, добавив, что в дальнейшем ответственность за продолжение переговоров лежит на Вашингтоне.

Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.

В ходе встречи планировалось, в частности, добиться прогресса в реализации соглашения о новых двусторонних отношениях, которое предусматривало построение стабильного мира и работу в направлениии «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Комплекс мер был принят государствами в июне прошлого года на саммите в Сингапуре.

Minval.az