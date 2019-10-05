Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран, сообщает агентство Mehr.

«Мы должны отправить иранского космонавта в космос, это будет осуществлено в сотрудничестве с другими странами», — заявил Джахроми, выступая в субботу на церемонии по случаю Всемирной недели космоса.

«США в одночасье ввели санкции в отношении трех крупных космических ведомств, но санкциям не удастся остановить иранских ученых», — добавил он.

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