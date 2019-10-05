Участники массовых акций протеста в городе эн-Насырия (столица провинции Ди-Кар) на юге Ирака подожгли офисы нескольких партий, требуя от властей обратить внимание на социальные проблемы населения, охрана применила огнестрельное оружие, сообщает иракское информагентство ВАИД.

По информации издания, на настоящий момент о жертвах и пострадавших не сообщается.

В субботу народные акции протеста с требованием отставки правительства и улучшения жизни возобновились в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах. Силы безопасности для разгона применили огнестрельное оружие.

Сообщалось, что по меньше мере пять участников акций погибли на северо-востоке столицы, еще один демонстрант погиб в городе эль-Дивания. Пострадали несколько десятков человек.

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