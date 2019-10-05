Глава фракции Республиканцев в парламенте Франции Кристиан Якоб предложил создать парламентскую комиссию по расследованию нападения на штаб-квартиру парижской полиции и потребовал отставки главы МВД Кристофа Кастанье. Об этом сообщает Le Figaro.

«Во вторник на конференции президентов я попрошу о создании комиссии по расследованию дела о нападении на префектуру полиции», — заявил Якоб.

«Дело очень серьезное. Мы должны относиться к этому очень серьезно, потому что это затрагивает безопасность, эффективность наших разведывательных служб», — , добавил он.

Депутат-республиканец Эрик Чиотти заявил, что с согласия Якоба он внес постановление «о создании парламентской комиссии по расследованию, чтобы пролить свет на ошибки, которые привели к нападению».

«Министр внутренних дел в первые минуты сказал нам: «Там нечего рассматривать!» Кастанье хотел скрыть правду или он просто некомпетентен? Он дискредитирован, чтобы продолжить свою миссию», — написал депутат в Twitter.

Позже несколько депутатов от оппозиционных партий также заявили о необходимости отставки министра внутренних дел.

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