Надир Салифов, более известный как Гули, сменил место жительство и переехал из Турции в Катар, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в криминальном мире.

По словам источников, Гули благодаря спецслужбам получил вид на жительство в Катаре и теперь будет находиться там под их охраной. Причиной внезапного переезда, как отмечается, могли стать вопросы, которые накопились у воровского сообщества к Салифову. В частности, в криминальных кругах недовольны тем, что он выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях.

Криминальные авторитеты несколько недель подряд пытаются вызвать Салифова на «воровскую сходку», но тот избегает встречи, меняя номер телефона и место жительства.

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