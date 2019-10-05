Студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщило издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что картину спродюсируют Дэн Лин и Джонатан Эйрих, отвечавшие за ремейк «Аладдина», который собрал в прокате более $1 млрд. Сценарий напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавшие в комедийном скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Мультсериал «Инспектор Гаджет» рассказывает о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений. Он выходил c 1983 по 1986 год. Бороться со злом ему помогают племянница Пенни и собака Брейн. По мотивам сериала вышло множество игр и спин-оффов. В 1999 году вышел полнометражный игровой фильм, в котором роль Гаджета исполнил Мэттью Бродерик.

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