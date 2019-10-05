Наркоторговцы спасли испанских полицейских, оказавшихся в воде во время погони, сообщает Europa Press.

Инцидент произошел у южного побережья Испании, неподалеку от города Малага, в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Началась погоня, во время которой полицейская лодка столкнулась с судном злоумышленников. В результате трое гвардейцев оказались в воде.

Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.

Minval.az