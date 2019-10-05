«Провокационные и нелепые по своей сущности выпады армянского премьера Никола Пашиняна были разгромлены в пух и прах резким и решительным заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Карабах – это Азербайджан! С этим доводом, подтвержденным историческими фактами, международным правом и международным сообществом, невозможно не согласиться».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя-исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана и его принадлежность не изменят заявления подобных Пашиняну: «На авантюристское заявление последовал справедливый и решительный ответ. Наша армия положит конец оккупационной политике Армении».

Напомним, что 3 октября, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на ранее озвученные армянским премьером заявления, решительно подчеркнул: «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

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