Власти Венгрии начали забирать назад паспорта, которые они ранее раздавали жителям Закарпатской области Украины. Об этом сообщил бывший глава региона Геннадий Москаль, пишет «Обозреватель».

По его словам, венгерское гражданство получили не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знают языка и вообще жили в других городах. Как отметил Москаль, чтобы получить паспорт этой страны, потенциальный мигрант идет в университет, где сдает экзамен на знание языка, либо его родственники (мама или бабушка) должны были быть гражданами Венгрии.

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-1944 годах на территории Закарпатья, то изучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самая тяжелая речь в Европе», — рассказал бывший глава области.

Москаль добавил, что процедура лишения венгерского паспорта проста: полиции дано указание останавливать людей и проверять документы. Если человек показывает венгерский паспорт и не понимает венгерского языка, паспорт забирается.

Minval.az