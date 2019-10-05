Азербайджан и Грузия будут представлять совместный туристический продут на международных рынках, особенно в Азии.

Об этом АПА сказала руководитель Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили. По ее словам обе страны заинтересованы в привлечении туристов в регион, что дает стимул сторонам двигаться вместе в этом направлении:

«Рассматривается реализация ряда совместных проектов с Азербайджаном. Обе страны заинтересованы в привлечении туристов в регион. Туристы, особенно из Китая, Кореи, Японии склонны совершать путешествия не в одном, а в нескольких направлениях. Таким образом, мы видим возможность объединить наши силы. Это, конечно, начало наших связей и мы надеемся, что для объединения сил впереди у нас будет много возможностей».

М.Квривишвили сказала, что создание комбинированных туристических пакетов Азербайджаном и Грузией может дать много преимуществ, и отметила, что обе стороны готовы работать в этом направлении:

«Самое главное то, чтобы представители туризма обеих стран, представители частного сектора приобретали комбинированные турпакеты. Ведь в конце концов люди, те, кто работает в сфере туризма — представители частного сектора. Мы еще больше будем информировать о возможности организации продажи и реализации таких проектов туристам и туроператорам. Мы покажем, что это направление потенциально привлекательно, может дать большие преимущества для обеих стран. Конечно, мы надеемся сделать это вместе».

Касаясь открытия гостевого центра Бюро по туризму Азербайджана в Тбилиси «Azerbijan.Travel», Мариам Квривишвили отметила, что это придаст импульс дальнейшему развитию связей между странами в сфере туризма:

«Нам очень приятно открытие такого центра в нашей столице. У нас есть сильное и искреннее сотрудничество во многих направлениях с Азербайджаном, включая сферу туризма. Во время нашей очень плодотворной встречи с руководством Бюро по туризма Азербайджана и Государственного агентства по туризму мы решили еще больше усилить сотрудничество и реализовать ряд совместных проектов за рубежом. Мы считаем, что открытие этого офиса очень важно для наших граждан, нашего народа. Это поможет гражданам Грузии совершить поездку в Азербайджан. Мы также рады видеть азербайджанских туристов в нашей стране».

Мариам Квривишвили также отметила, что число туристов из Азербайджана в Грузию традиционно растет и это свидетельствует о положительной динамике в сфере туризма между этими странами.

Minval.az