Международная платежная система PayPal не будет участвовать в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Платежная система, говорится в заявлении PayPal, поступившем в агентство Bloomberg, решила уделять основное внимание развитию собственного бизнеса.

Как предполагает Bloomberg, PayPal решила не участвовать в проекте из-за того, что он не получил полную поддержку американских регуляторов.

Facebook объявил о планах по запуску криптовалюты Libra в июне. Проект позиционировался как попытка дать доступ к базовым финансовым услугам тем, кто его сейчас лишен. О намерении участвовать в проекте объявили около 30 компаний, включая PayPal, Visa и Mastercard.

Minval.az