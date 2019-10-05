Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, выигравший Кубок мира в Ханты-Мансийске, рассказал о финале против Динг Лирена и многом другом на итоговой пресс-конференции, передает azerisport.com.

— Честно говоря, не знаю, как оценить свое выступление на турнире, оно неплохое, в целом (смеется). Я рад, что играл достаточно агрессивно. Во время одной из партий я хотел «хлопнуть» дверью, но «хлопнул» дверью во всем турнире. Но путь был таким тяжелым, что я, честно говоря, половину партий уже не помню. А вторую половину – постоянно прокручиваю в голове. Поэтому, в целом, очень странное состояние.

Я собирался уехать с турнира первым, уезжаю последним. Все мои друзья покинули Кубок, и у меня было такое чувство одиночества, в состоянии которого нужно было только выигрывать турнир, потому что играть за третье место мне было бы тяжело. Во время своих поединков я понимал, что мне нежелательно выходить на тай-брейк, но если он будет, то его нужно скорее завершать в первых двух партиях.

Считаю, что мне особенно удалась партия с Максимом Вашье-Лагравом. Мне кажется, она была очень интересной с точки зрения подготовки и самой игры. Это была самая точная моя партия. Также запомнилось то, что я отыгрался в финальном матче против Дин Лирена. Игра получилась нервной, чувствовалось, что соперник занервничал, потому что слишком близкой была победа в турнире, и такой эндшпиль в нормальной ситуации он бы удержал. Все это я списываю на нервное перенапряжение, которое к концу Кубка дает о себе знать. Физически к турниру я никак не готовился. Это такой рецепт – когда чего-то очень искренне не хочешь, то ты это получишь. Это работает, всегда об этом знал, но не знал, что так получится со мной.

Трудно оценивать свои шансы, но они точно не самые высокие, учитывая тех шахматистов, которые в нем будут участвовать. По крайней мере, исходя из рейтинга. Если оценивать по рейтингу, то шансы не очень высокие, но если судить по тому, что бывает в спорте, – шансы есть. Подготовку я буду вести расслаблено, потому что два предыдущих турнира претендентов я закончил «полу-трагически» именно из-за перенапряженной подготовки.

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