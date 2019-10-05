Правительство Нидерландов решило отказаться от использования второго названия страны — Голландия.

Как сообщает The Guardian, национальный ребрендинг будет внедрен в конце этого года.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.

Нидерланды получили название Голландия из-за двух провинций страны — Северная и Южная Голландия. С X по XVI век Голландия была единым политическим объединением.

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