Фильм об отношениях богатого «принца» на белом «Лотусе» и красотки легкого поведения с 45 размером ноги воспитал ни одно поколение романтиков. История, которая в жизни, кажется, не может быть правдой была притворена в жизнь в начале 90-х.

Самой запоминающейся сценой для многих была та, где Вивьен превратилась в леди, приодевшись на Родео Драйв с помощью кредитки Эдварда.

Именно с этим эпизодом сравнили новую рекламную компанию для бренда Calzedonia, в которой недавно снялась актриса.

В кадре Робертс предстала в блейзера похожем на платье рубашку, в котором шла Вивьен в фильме. У Джулии в руках тоже сумки с покупками, только на голове не хватает изящной шляпки с полями.

Да и сейчас Робертс блондинка с короткой небрежной стрижкой каре, а в кино у нее были длинные волосы рыжего оттенка. Так что это не совсем парафраз, но отдаленные «черты» сцены из «Красотки» просматриваются.

Издание «7Дней» напоминает, что именно эта лента подарила дорогу в большое кино тогда еще никому неизвестной Джулии Робертс. Сыграть девушку легкого поведения предлагали восьми именитым актрисам, но они отказались. И лишь Джулия согласилась. Пару ей составил тогда уже прославившийся Ричард Гир, сыгравший миллионера Эдварда. Изначально лента задумывалась не как комедийная мелодрама, а скорее, как поучительная история о вреде наркотиков. Но по ходу пьесы, то есть того, как развивались отношения героев на экране, сценарий переписали. И получился великий фильм о любви на все времена.

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