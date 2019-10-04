После своего вчерашнего заявления принц Гарри попал под «перекрестный огонь». С одной стороны, пойдя в атаку на «обидчиков» своей жены Меган Маркл, то есть СМИ, он окончательно поссорился с прессой. А с другой — ему удалось рассердить королеву Елизавету, до этого проявлявшую по отношению к внуку и его супруге удивительное терпение.

Как удалось выяснить репортерам издания The Sun, Гарри грубо пренебрег элементарными правилами поведения. Готовя свое публичное заявление, он не потрудился проконсультироваться ни с одним из членов королевской семьи. Более того, как стало известно, даже саму королеву он просто поставил перед фактом, лишь сообщив, что именно он собирается заявить, причем в самый последний момент. И это при том, что он отлично знал: королева категорически против любых публичных заявлений, касающихся личной жизни ее самой и ее родных. Разумеется, за исключением самых крайних случаев, когда нужно, к примеру, сообщить о готовящемся разводе.

Что же касается прессы, то здесь Гарри, похоже, промахнулся еще больше, пишет «7Дней». На следующий же день после его заявления, в котором он обвинил таблоиды в «развязывании кампании безжалостной травли» Меган, сразу несколько изданий ответили на его обвинения. В числе выступивших против принца был ведущий популярного британского телешоу — Пирс Морган. Он прямо заявил, что Гарри и Меган могут винить в негативном отношении, проявившемся к ним в последнее время только самих себя. Пользуясь привилегиями членов королевской семьи, они отказывались вести себя как им положено по статусу, а их слова расходились с делами. Меган запрещала себя фотографировать, вела себя как голливудская дива. Прятала ото всех своего ребенка, засекретив даже крестины сына, хотя подобные события в жизни членов королевской семьи британцы всегда отмечали, как национальный праздник. Не говоря уже о том, что провозглашая себя защитниками окружающей среды, они то и дело летали на частных самолетах…

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