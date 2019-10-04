В ходе массовых протестов в Ираке погибли не менее 44 человек, около двух тысяч получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 12 погибших в ходе беспорядков.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введен и в ряде других провинций.

Из-за протестов в стране закрыли доступ к соцсетям.

Протесты начались в Багдаде 1 октября. На следующий день протестные акции охватили несколько других провинций — Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Minval.az