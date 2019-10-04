Россия продолжает оставаться главным ньюсмейкером на карабахском поле. По-прежнему в центре внимания регионального сообщества — заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Где, как и принято в «большой политике», наибольшую «информационную нагрузку» несли как раз нюансы. Глава МИД РФ тогда не только подверг резкой критике заявление Никола Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка». Куда примечательнее другое. Сергей Лавров еще анонсировал обмен пленными между Баку и Ереваном. «В последнее время ситуация на линии соприкосновения войск спокойная, без инцидентов. Происходящие инциденты не существенны. Был проведен обмен телами погибших», — цитировали тогда СМИ заявление главы МИД РФ. Кроме того, по его словам, в настоящее время идет работа по обмену пленными.

А вот это заявление Сергея Лаврова означает нешуточные политические неприятности для армянских агрессоров. Напомним диспозицию: сегодня армянские оккупанты незаконно удерживают на захваченных азербайджанских землях гражданина России Дильгама Аскерова и гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева. Оба они — выходцы из ныне оккупированного Арменией Кельбаджарского района Азербайджана. Вся «вина» Аскерова и Гулиева в том, что они хотели посмотреть на свое родное село, точнее, на то, что от него осталось, и навестить могилы своих родных на сельском кладбище.

На территории Азербайджана находятся двое армянских пленных: Карен Казарян, диверсант, пойманный близ границы «на горячем», и Араик Казарян, военнослужащий, который сдался в плен азербайджанским солдатам, не выдержав условий службы в «доблестной армянской армии». Азербайджан не раз предлагал обмен по принципу «всех на всех» и «2 на 2». Однако в Армении отказывались это даже обсуждать. И по сути применяли на государственном уровне тактику захвата заложников: Ереван прозрачно намекал, что судьбу Аскерова и Гулиева Азербайджану-де надо обсуждать не с Арменией, а с оккупационным режимом в Карабахе. Чтобы не мытьем, так катаньем заставить Азербайджан пойти на прямой диалог с Бако Саакяном и компанией.

Однако после того, как состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан выступила с заявлением: «Мы готовы обменять Карена Казаярна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева». Соответствующее обращение о готовности обмена было направлено в соответствующие международные структуры 11 сентября 2019 года. Представители оккупационного режима по привычке закатили истерику у микрофонов, но тут пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, говоря о предложении Баку об обмене военнопленных и заложников по принципу «2 на 2», заявил, что «мы в курсе и обсуждаем этот вопрос». Правда, тут же добавил: «Учитывая деликатность вопроса, мы выступим с публичным заявлением, когда будем близки к решению».

И вот теперь Сергей Лавров, министр иностранных дел России, не просто обозначил, что Баку и Ереван ведут диалог, а анонсировал обмен пленными.

А вот из этого можно сделать выводы. Прежде всего, попытка Армении обменять «кельбаджарских заложников» на некие политические уступки в Карабахе ожидаемо потерпела крах. Кроме того, тот факт, что «подвижки» с той стороны линии фронта начались после успешного обмена между Россией и Украиной, еще раз обозначили статус Армении как форпоста Кремля. И самое главное, анонсированный Лавровым обмен пленными без политических уступок со стороны Азербайджана — это верный признак, что Москва далеко не всегда принимает решение в пользу своего «форпоста». Особенно если ей остро необходимо спасать на азербайджанском треке собственные позиции, авторитет и репутацию.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az