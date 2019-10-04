«5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступив в оккупированном Ханкенди, произнёс печально известную фразу «Карабах – это Армения, и точка». После этого мы ждали официального ответа Баку на эту глупость, и МИД Азербайджана ответил на эту провокацию армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев применил очень четкий ход, применяя тактику выжидания, и на «полях» Валдайского форума, в присутствии ряда глав государств — в том числе и России, ведущих мировых экспертов — ответил Пашиняну, подчеркнув при этом, что «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак»», — рассказал в интервью Minval.az руководитель Исследовательского центра «Атлас», политолог Эльхан Шахиноглу.

Это, по мнению эксперта, является прекрасным ответом на провокацию премьер-министра Армении.

При этом политолог добавил, что вчера отслеживал публикации армянских СМИ, чтобы выяснить, как армянская сторона отреагирует на выступление президента Азербайджана и отметил, что ни один армянский сайт не опубликовал ответ Ильхама Алиева Пашиняну.

«Помимо этого, президент Азербайджана упомянул о том, что и сама Россия выступила против такого выступления премьер-министра Армении, — говорит Э. Шахиноглу. — За день до этого глава МИД России Сергей Лавров, выступив на сессии Валдайского форума, сказал, что такие предложения, как «Карабах – это Армения» вредят переговорному процессу. Лавров даже привел пример того, как премьер-министр Албании из Тираны заявлял, что Косово — это Албания.

Мы знаем, что Москва не признает независимость Косова. Из этого можно сделать следующий вывод: Россия, следуя логике, должна выступить не только против присоединения Нагорного Карабаха к Армении, но и против «независимости» НК, если уж приводит параллели с Косово. Хотя, к сожалению, нужно отметить, что в России есть силы, поддерживающие Армению. За день до встречи с президентом Азербайджана Владимир Путин посетил Ереван, приняв участие в заседании глав стран-членов ЕАЭС».

Эксперт напомнил, что в рамках визита в Армению, состоялась его краткая встреча с Пашиняном. И в сообщениях, касающейся этой встречи, отсутствовало упоминание карабахской тематики.

«Еще один тревожный звонок для Пашиняна: несмотря на тот факт что Путин находился в Ереване всего несколько часов, он уделил время для встречи с супругой находящегося в заключении своего друга, экс-президента Роберта Кочаряна — Беллой Кочарян. Этим Путин продемонстрировал то, что лично для него политика, проводимая Пашиняном, неприемлема. Так как он держит его друга под арестом.

Далее, спустя день, Путин встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и они говорят о взаимовыгодных отношениях между нашими странами. Еще один интересный момент: в ходе проводимых переговоров российский президент подчеркнул, что товарооборот между нашими странами растет, и уже достиг 2,5 млрд долларов США. Тем временем считающая себя «стратегическим» партнером России, Армения значительно уступает нам в этом вопросе.

Это означает, что России намного выгоднее сотрудничать с Азербайджаном, хотя, как я упоминал выше, в России есть проармянский настроенные силы, называющие Армению «стратегическим» партнером Москвы. Однако, в качестве стратегического партнера Армении в лице России более выгодно иметь отношения с Азербайджаном. К тому же, когда Путин вел переговоры с Пашиняном, отсутствовало упоминание о том, что стороны также обговорили торговые отношения, не приводились какие-либо цифры», – подчеркнул наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az