Главный исполнительный директор ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании, говорится в сообщении ВР.

Его сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

64-летний Дадли посвятил компании 40 лет, из которых девять он возглавлял ее.

В комментарии к уходу Дадли председатель совета директоров Хельг Лунд отметил, что Дадли возглавил ВР в один из самых сложных для нее периодов, после аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

«Дадли удалось перестроить компанию и превратить ее в одного из лидеров энергетического сектора», — сказал он.

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