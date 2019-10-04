Картина знаменитого британского уличного художника Бэнкси под названием Регресс парламента продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 12 миллионов долларов, сообщается в Twitter аукционного дома 3 октября.

Эта сумма почти в шесть раз превысила начальную стоимость полотна и является личным ценовым рекордом для загадочного мастера стрит-арта.

Сатирическая картина шириной в четыре метра изображает заседания Палаты общин парламента Великобритании, где вместо депутатов в зале заседают шимпанзе.

До сих пор самая дорогой работой уличных художников была картина с разноцветными точками Дэмьена Херста, купленная в 2008 году за в 1,87 миллиона долларов.

Британский художник Бэнкси является известным провокатором, личность которого до сих пор остается загадкой. Его работы не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Minval.az