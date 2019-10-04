ВС Турции и США приступили к третьему этапу наземного патрулирования сирийских районов к востоку от реки Евфрат.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Патрулирование проводится в рамках плана по созданию зоны безопасности в Сирии.

Третий этап патрулирования стартовал на востоке района Талль-Абъяд, и в нем задействованы наземный транспорт и БПЛА.

Ранее ВС Турции и США провели шесть этапов воздушного и два этапа наземного патрулирования сирийской территории. Первое совместное наземное патрулирование восьмого сентября длилось около трех часов.

Minval.az