Республика Кипр обвинила Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе.

Как передает ТАСС, об этом сказано в заявлении, которое в пятницу распространила канцелярия президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

«Правительство Республики Кипр решительно осуждает новую попытку Турции незаконно проводить буровые работы к юго-западу от острова, в пределах исключительной экономической зоны Кипра [ИЭЗ] и континентального шельфа. Новое запланированное бурение, на этот раз в надлежащим образом лицензированном блоке, представляет собой еще одну серьезную эскалацию продолжающихся нарушений Турцией суверенных прав Республики Кипр в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, а также обычным международным правом», — отмечается в заявлении.

Как сообщают власти Кипра, Анкара приняла решение перенаправить буровое судно «Явуз» в расположенный к юго-западу от острова седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе, которое в соответствии с международным правом было разграничено еще в 2003 году между Кипром и Египтом. В заявлении президентской канцелярии указывается, что разведка и эксплуатация углеводородов в данном секторе «является исключительным суверенным правом Кипра и не затрагивает прав любого третьего государства, включая Турцию».

Канцелярия подчеркнула, что власти в Анкаре продолжают игнорировать обращенные к ней призывы Европейского союза и международного сообщества о прекращении незаконных действий и уважении суверенных прав Республики Кипр на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в своей морской зоне. Тем самым Турция, по мнению властей в Никосии, выбрала путь необратимого отступления от международной законности и поставила «под угрозу безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье».

«Мы еще раз призываем Турцию немедленно прекратить всю свою незаконную деятельность и вывести все свои буровые и сейсморазведочные суда из ИЭЗ Кипра и континентального шельфа», — говорится в заявлении. В нем также сказано, что «Республика Кипр не поддастся угрозам или тактике запугивания».

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