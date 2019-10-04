«В бытность существования Советского Союза, вблизи Гянджи был заложен фундамент для строительства атомной электростанции, но после катастрофы на Чернобыльской АЭС, строительство аналогичной станции у нас было приостановлено».

Об этом в «Минвалу» сказал руководитель Исследовательского центра «Атлас», политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщение о том, что по итогам встречи президентов России и Азербайджана на «полях» Валдайского форума, Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву вернуться к вопросу строительства АЭС в Азербайджане.

По словам эксперта, Азербайджан в настоящее время – самодостаточная страна, и у нас есть все возможности для строительства собственной АЭС.

«Однако нам необходимо уточнить, нужна ли нам АЭС или нет? В России, по всей видимости, знают, что Баку поступают аналогичные предложения. Полагаю, поэтому и последовало данное предложение со стороны российского лидера. И если мы когда – либо решимся все-таки построить АЭС, то в первую очередь обратимся за помощью к России. Точно так же поступил стратегический союзник Азербайджана, Турция», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az