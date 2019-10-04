Римское метро внедрило новую форму оплаты — попасть на станцию можно, сдав пластиковые бутылки.

Эксперимент запустили на трех станциях, сообщает Euronews.

Каждая бутылка оценивается в пять центов. Чтобы оплатить стандартную поездку за 1,5 евро, нужно опустить в контейнер на входе 30 бутылок и конвертировать их в билет с помощью специального приложения MyCicero. Пилотный проект будут тестировать в течение года.

Эту меру ввели не просто так — Рим задыхается от мусора, на что жалуются и горожане, и туристы. «Положение довольно бедственное», — говорит Стефано Чиафани, глава экологического движения Legambiente.

Minval.az