Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшему о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на WITN.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за «целенаправленные вмешательства в брачные отношения». В большинстве штатов закон отметили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.

Как рассказало издание, мужчина провел в браке 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.

Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.

Как отмечает американец, дело было не в деньгах.

«Я верю в святость брака», — заявил он.

Издание отмечает, что Кевин развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.

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