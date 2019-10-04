Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что иск в суд округа Лос-Анджеле написали две студентки Сара Титер-Каплан и Тони Гаал. Они являются студентками школы с 2014 года.

Как заявили девушки, Джеймс Франко и его партнеры использовали свое руководящее положение в школе для получения выгод сексуального характера. Они также склоняли студенток к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера, что гарантировало им в будущем роли в фильмах, которые так и не были запущены.

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