АФФА отреагировала на провокацию, совершенную в матче 2-го тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».

Как сообщает АПА со ссылкой на страницу ассоциации в фейсбук, руководство АФФА сразу же после инцидента связалась с руководством УЕФА и выразила свое недовольство.

Ассоциация также намерена официально обратиться в УЕФА.

Напомним, что инцидент произошел после второго гола, забитого агдамским клубом в ворота хозяев поля.

Так, в центр стадиона был запущен дрон с «флагом» сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Вслед за этим между болельщиками и игроками произошла перепалка, вследствие чего главный арбитр Джон Битон остановил игру.

Игра была возобновлена через 25 минут. Матч завершился разгромной победой «Карабах» — 4:1.

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