Американская администрация приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. «Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн», — говорится в заявлении.

В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих. «Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы», — говорится в заявлении.

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