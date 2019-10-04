Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает журнал India Today со ссылкой на местные власти.

После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения «отцу нации», пишет издание. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова «предатель нации».

«Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных», — сказал Сингх.

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