44-летняя Анджелина Джоли, которая обычно избегает говорить о своем разводе с Брэдом Питтом, последнее время стала немного откровеннее. Так, на премьере своего нового фильма «Малифисента» она сравнила себя со своей героиней, которой пришлось пройти через очень непростые времена.

«За последние годы в моей жизни тоже были сложные периоды, когда я не чувствовала себя ни свободной, ни защищенной. Я ощущала себя маленькой и загнанной в угол. Мне было очень трудно и временами я совершенно не чувствовала себя сильной… И мне понадобилось очень много времени и работы над собой, чтобы вернуться к себе, к той, какой я была раньше…» — цитирует актрису «7Дней».

Как поведала Джоли в обретении душевного равновесия ей очень помогли ее дети от Брэда Питта — Мэддокс, Паскс Тьен, Захара, Шайло и близнецы Вивьен с Ноксом. «Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя просто «мамочкой». Но когда они начинают становиться подростками, ты и сама начинаешь ощущать себя их ровесницей. Когда они, к примеру, собираются в панк-клуб, я ловлю себя на мысли: «Я почему бы и мне туда не пойти?» Короче говоря, рядом со своими детьми Джоли снова чувствует себя молодой и энергичной.

Minval.az